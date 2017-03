Congo-Kinshasa: Pour la CENCO, «il y a urgence» à boucler les négociations

On est toujours sans nouvelles des deux experts des Nations unies disparus depuis dimanche 12 mars. Plus »

Et en même temps on voit la situation du pays, le pays va mal ! Donc il faut quand même qu'on arrive à terminer cette question qui [traîne] en longueur, pour qu'il y ait formation d'un nouveau gouvernement issu de l'accord et que le nouveau responsable se mette au travail ».

Et il y a urgence ! Je crois que l'urgence se vérifie même dans la population. Le peuple congolais est impatient ! Et les gens nous appellent !

Car pour Fridolin Ambongo, archevêque de Mbandaka et médiateur dans ces pourparlers, le mode de désignation du Premier ministre tout comme la nomination du président du Conseil national de suivi de l'accord ou encore la répartition des postes au sein du futur gouvernement, tous ces points ne peuvent constituer des motifs de blocage et paralyser l'ensemble du fonctionnement du pays.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.