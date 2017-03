Mauritanie: Organisation d'un forum médiatique sur la participation des femmes au développement

Le forum a été ouvert en présence du secrétaire général du ministère des relations avec le parlement et la société civile, M. Moctar Ould Dahi et d'un groupe d'écrivains et de journalistes.

Il a souligné également la volonté de l'Etat de poursuivre ses efforts pour assurez l'accès de la femme rurale aux services publics, affirmant que la femme mauritanienne est capable d'enraciner l'image de complémentarité entre les deux sexes et d'être un leader, ainsi que sa capacité à relever les défis de la mondialisation tout en préservant ses valeurs de dignité et d'originalité.

Le secrétaire général du ministère des affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Ould Sidi Yahya, a rappelé à cette occasion, les grands pas franchis par la femme mauritanienne et sa représentativité en perpétuelle augmentation dans les sphères de décision.

Copyright © 2017 Agence Nouakchott d'Information. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.