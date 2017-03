Sénégal: PONT DE ROSSO - La BAD prête de 6,285 milliards au Sénégal

Selon Amadou Bâ, ce projet d'infrastructure régionale, d'un coût global de 57, 482 milliards de francs CFA, constitue une réponse favorable à une vieille doléance des populations du Sénégal et de la Mauritanie, en particulier celles riveraines du fleuve Sénégal. «Cette infrastructure moderne qui répond aux normes et standards internationaux contribuera à améliorer les conditions de transport des personnes et des biens entre le Sénégal et la Mauritanie. Ce pont constitue également un chaînon essentiel sur le corridor transafricain Lagos-Dakar-Tanger-Le Caire. C'est donc un choix politique fort des deux Etats, qui vise à renforcer l'intégration et la coopération en Afrique», dit M. Bâ.

