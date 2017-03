Burkina Faso: De nouveaux poulains dans l'écurie des "Etalons"

Le latéral de CD Eldense d'Espagne Patterson Kaboré brille par sa polyvalence. Toutefois, ce joueur né le 5 Mai 1990 (26 ans) excelle mieux au poste de latéral. Il est aussi capable de donner satisfaction quand on le classe comme milieu de terrain. Il est arrivé cette saison même, au club espagnol de CD Eldense, une formation de 4e division. Patterson a une expérience de plusieurs clubs dont l'UD Almeria B, Nijar, Terrassa CF, la Roda, CD Madridejos et Guria. Le garçon pourrait apporter quelque chose à la défense des Etalons. Cette défense qu'on sait souffrante. Un peu de malaise traverse en ce moment ce compartiment.

On ne change pas une équipe qui gagne a-t-on coutume de dire. Mais on renforce une équipe qui gagne en prévision de l'avenir. C'est fort éclairé de cet esprit que le sélectionneur national du Burkina Faso a opéré ses choix pour les prochaines journées FIFA durant ces journées FIFA, il affronte les deux matchs amicaux contre les Lions de l'Atlas le 24 mars 2017 au Maroc et les Supers Eagles du Nigéria le 27 mars 2017 au Fulham's Craven Cottage stadium à Londres. S'il a fait appel à la quasi-totalité de ses joueurs ayant pris part à la dernière coupe d'Afrique des Nations (CAN) Gabon 2017, il y a à noter que le technicien portugais a aussi porté son choix sur des éléments en renfort. Certains connaîtront leur première sélection. Qui sont-ils ? Découverte.

