Madagascar: Bodo & Poopy - « Mifampitantana » au Palais des Sports : une histoire d'amitié

Bodo et Poopy se remémoreront le bon vieux temps au Palais des Sports le 19 mars.

Elles se sont connues il y a une trentaine d'années, alors qu'elles n'étaient pas encore connues. En souvenir du bon vieux temps, les deux chanteuses vont à nouveau se retrouver sur scène. Le 19 mars, elles investiront le Palais des Sports.

Certains disent qu'autrefois, elles étaient rivales (et le sont encore). Qu'elles ne s'appréciaient pas du tout. Que d'ailleurs, l'une est l'opposé de l'autre. En public, elles semblent cependant démontrer le contraire. Quand Bodo et Poopy se retrouvent, leur complicité est évidente. Ce qui n'est cependant pas pour faire taire les mauvaises langues. Mais des rumeurs, les deux chanteuses ne s'en soucient pas. La preuve, cette nouvelle collaboration. Ce 19 mars, l'interprète de « Ry foko » et celle de « Ny marina » vont effectivement se partager la vedette au Palais des Sports Mahamasina. Ce spectacle va d'ailleurs être différent de ceux qu'elles ont déjà présentés auparavant. Car oui, elles ont déjà été à l'affiche de mêmes concerts. Pour les deux amies de longue date, c'est même devenu une tradition. Tout a commencé en 1997. Elles se sont produites ensemble. Une dizaine d'années plus tard, elles renouvellent l'expérience. Nous sommes en 2017 et les revoilà aujourd'hui en pleine préparation d'un autre évènement qui les mettra ensemble sur une même scène.

Une histoire d'amitié. Elles se sont connues il y a presque une trentaine d'années. A l'époque, elles étaient encore au lycée. Toutes deux aimaient déjà chanter et étaient à l'aube d'une carrière naissante. Les années se sont écoulées. Aujourd'hui, toutes deux sont devenues mamans et chanteuses reconnues, mais au fond, elles avaient gardé, comme tout un chacun une âme d'enfant et sont restées les adolescentes qu'elles étaient autrefois. En souvenir du bon vieux temps, Bodo et Poopy vont à nouveau se retrouver ensemble au Palais des Sports. Elles vont même jouer sur scène l'histoire de leur amitié. Car oui, ce ne sera pas un simple concert. L'évènement va prendre l'allure d'une comédie musicale à travers laquelle les deux chanteuses raconteront leur histoire : d'amour, d'amitié incluant parfois les rivalités... Histoire d'amitié, de rivalité, entre Bodo et Poopy, c'est à découvrir au Palais des Sports ce 19 mars !