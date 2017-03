Madagascar: Coopération - Des opérateurs norvégiens à Iavoloha

Le Président de la République Hery Rajaonarimampianina a reçu hier à Iavoloha les représentants de deux entreprises norvégiennes partenaires de la FLM, Eglise luthérienne malgache.

A l'issue de la rencontre, ils ont exprimé leur satisfaction quant à l'intérêt manifesté par le Chef de l'Etat à l'endroit de leurs projets. La délégation était conduite par le Pasteur Rasamoelina Georges, de la FLM. Ces deux entreprises norvégiennes sont respectivement la Polybo As, représentée par Arne Olsen et Olvind F.Eftestol, et sa filiale à Madagascar, Poly Concrete, représenté par Arne Ingmar Dragsund, puis la société NOMAD, représentée par Kristian MGASS et Lennart BRUNDIN.

Projets. La société Poly Concrete, sise à Tombotsoa - Antsirabe, fabrique des matériaux en parpaing pour la construction de murs depuis 2015. Ses représentants ont présenté leurs projets au Président de la République ; les produits sont respectueux de l'environnement, permettent une meilleure ventilation des locaux et sont conçus pour affronter les cyclones, avec des prix compétitifs. Selon le représentant de la FLM, les produits conviennent pour la construction d'églises et d'écoles.

Quant à la société NOMAD SA, dont l'usine est installée à Mahajanga, elle est spécialisée dans le renforcement des routes par un mélange de chaux et d'autres produits, avec une durée de vie de 10 ans. Cette société a déjà effectué des expérimentations pour la LNTPB (Laboratoire National des Travaux Publics et des Bâtiments), et a déjà construit quelques kilomètres de routes à Mahanoro avec des résultats satisfaisants.