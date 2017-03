Madagascar: La communauté internationale mobilisée après Enawo

Le gouvernement malgache a donc adressé des demandes d'aide à tous nos partenaires après le passage du cyclone Enawo. Il est normal que cela soit ainsi, car les dégâts enregistrés sont immenses et la population touchée est dans une détresse absolue. Le premier ministre a reconnu que nous ne pouvions pas nous suffire à nous-mêmes et qu'il était nécessaire de demander à la communauté internationale de nous aider.

Les reproches faits au régime ont été nombreux après le constat des dégâts causés par le cyclone Enawo. Son apparent manque de réaction devant l'événement a suscité certaines critiques. On parlait avec une certaine ironie de ces descentes du chef de l'Etat, de son premier ministre et de certains membres de son gouvernement sur le terrain. On doutait de leur efficacité et on parlait de déplacements inutiles. Il s'agissait pour eux de montrer leur sollicitude. Mais dans des situations semblables dans le passé, les demandes d'aides à la communauté internationale ont été faites très vite. Cette fois-ci, l'Etat a pris son temps et nos partenaires viennent tout juste d'être sollicités. Tous n'attendaient que ce geste car ils avaient déjà préparé des enveloppes financières importantes pour subvenir aux besoins de la population sinistrée.

Enawo fera partie certainement des cyclones les plus dévastateurs qui ont frappé la Grande Ile. L'Etat a donc voulu avoir une estimation exacte de l'étendue des dégâts avant d'adresser ses demandes. On est effaré d'entendre les chiffres énoncés : 78 morts, 280 000 sinistrés, 80 000 sans-abri, des centaines d'hectares de cultures détruites, des villages et des villes à l'état de ruines. Le pays et sa population sont donc dans un état de détresse absolue. On se demande comment il va réussir à se relever. L'aide de la communauté internationale est donc la bienvenue. Mais elle sera un complément des efforts fournis par les autorités malgaches. L'occasion est belle de mobiliser les Malgaches eux-mêmes dans la volonté de redressement du pays.