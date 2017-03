Madagascar: Politique national de la jeunesse - Plan d'action quinquennal

Le plan d'action actualisé tous les cinq ans devra permettre d'adapter les stratégies à l'évolution de la situation des jeunes dans la Grande Ile.

Le lancement officiel de la Politique Nationale de la Jeunesse (PNJ) s'est tenu, hier, à l'hôtel Carlton. A cet effet, un plan d'action quinquennal a été mis en place. Il s'agit notamment de la promotion et la protection des jeunes et adolescents, l'appui à la gouvernance du secteur jeunesse, la jeunesse au service de la paix, du civisme et du développement durable, la promotion « emplois-jeunes » et sports et loisirs, support d'éducation à la démocratie et à la bonne gouvernance. Ainsi, d'ici à 2025, la présente Politique Nationale de la Jeunesse se donne comme vision « une jeunesse malgache compétente, engagée, solidaire et épanouie, jouissant pleinement de ses droits de citoyen dans le cadre du développement durable de Madagascar ».

Orientations stratégiques. Les trois fondements principaux de cette politique sont la protection des jeunes, la promotion de l'épanouissement et de l'autonomie et la participation et la codécision. La PNJ s'exécute en termes de plan de mise en œuvre quinquennal, élaboré sur la base des orientations stratégiques, des droits fondamentaux et des obligations des jeunes. Au terme de chaque phase quinquennale, une évaluation sera effectuée aux fins d'ajustement.