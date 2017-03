Madagascar: Jiu-Jitsu Brésilien /- Check Mat - Un stage avec Cascade

Emmanuel Cascade avec les membres du Check Mat Madagascar.

Dans la perspective de mieux affronter les compétitions à venir, le club de Jiu-Jitsu brésilien Check Mat bénéficie actuellement d'un stage de recyclage sous l'égide du Réunionnais, Emmanuel Cascade. Cette formation axée sur le renforcement technique a débuté depuis mardi et ce jusqu'à samedi au Dojo du Club au sein du Mada Fit à Ankorondrano. « Cela fait 16 ans que j'ai pratiqué le Jiu-Jitsu. Après des voyages au Brésil et dans beaucoup de pays du monde, voilà que je débarque à Madagascar. Je vais partager mes expériences sur le plan technique et aussi sur les détails de l'organisation du Jiu-Jitsu brésilien à Madagascar » a expliqué, Emmanuel Cascade, ceinture noire, 1er Dan du Check Mat, Réunion.

Actuellement, on recense près de cinq clubs pratiquant le Jiu-Jitsu brésilien dans la capitale. Et toujours dans le cadre du passage du Réunionnais au pays, une formation sur l'arbitrage sera organisée ce samedi à 8h au Dojo du Check Mata à Ankorondrano ouvert à tous les clubs, qui sera suivie d'une séance d'initiation et de découverte. Constitué en mars 2014, le club Check Mat regroupe près de 40 membres dont des enfants âgés de 5 ans. « Ce sont nos coachs à l'image de Rado Pay, Toky Mahefa, Christian R, Haja R et John qui assureront l'encadrement.

Les entraînements se feront tous les mardis et jeudis pour les adultes et les mercredis après-midi et samedis matin pour les enfants à Ankorondrano » a indiqué Laza Randriamifidimanana. Le club envisage cette année d'envoyer des combattants à l'étranger. Mais avant cela, ils devront faire valoir leur talent les 25 et 26 mars au Dojo de l'Esca à l'occasion d'une compétition organisée par ce club.