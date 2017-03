Madagascar: Air Madagascar - Air Austral est désigné partenaire stratégique

Signature de contrat. Des séances de négociations avec ceux-ci ont également eu lieu en parrallèlle au cours des mois de février et de mars 2017. Et ces Cabinets ont ensuite remis leur rapport d'évaluation et leurs conclusions techniques au Conseil d'Administration de la compagnie Air Madagascar. Ce dernier a ainsi pris acte des conclusions techniques de ses conseillers portant notamment sur l'évaluation des plans de développement proposés par Air Austral et Ethiopian Airlines. Après cette étape d'évaluation, le Conseil d'Administration a pris la décision de recommander à l'Etat, lors de sa réunion tenue le 13 mars 2017, la désignation d'air Austral en tant que soumissionnaire préféré. Il l'a ainsi invité à finaliser avec l'Etat les négociations en vue de la signature d'un protocole d'accord le 31 mars 2017. Par ailleurs, un contrat de partenaire stratégique ainsi qu'un pact d'actionnaires seront signés le 31 mai 2017.

Le choix entre les deux compagnies aériennes, à savoir Air Austral et Ethiopian Airlines ayant soumissionné pour être le partenaire stratégique d'Air Madagascar a été fait. Il s'agit de la compagnie Air Austral qui a été désignée par le conseil d'Administration de la compagnie aérienne nationale, partenaire stratégique, ou « preferred bidder ». Dans le cadre du processus de sélection de ce partenaire stratégique, les cabinets IOS Partners et TroyAvi se chargent de l'évaluation de ces deux candidats finalistes.

