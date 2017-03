Madagascar: Accaparement de terrain militaire - La prétendue fille d'un Général s'est présentée hier à la BANI

La question est de savoir si l'Exécutif prévoit de construire une infrastructure inscrite dans le cadre des « Projets présidentiels » dans l'enceinte même de la Base Aéronavale d'Ivato. Il convient de noter que l'année dernière, une opération de ce genre a déjà été réalisée à la BANI. Des individus y ont aussi installé des bornes, mais les militaires ont refusé de se laisser faire. Une altercation avec les soi-disant « techniciens de Ministère » a eu lieu à l'époque, car les militaires ont démantelé les bornes. Hier, les responsables au niveau de la BANI et ceux du Club nautique ont décidé de faire profil bas. Certainement à cause de la présence d'une femme qui prétend être la fille d'un Général occupant un poste à très haute responsabilité au niveau du Ministère de la Défense nationale. Histoire à suivre.

Projets présidentiels . Est-ce que ces individus représentent réellement le Ministère en charge des Projets présidentiels, de l'Aménagement du territoire et de l'Equipement et pourquoi le Commandement de la BANI et le Directeur du Club nautique d'Ivato n'ont pas été avisés à l'avance de cette opération ? Est-ce que la femme qui a dirigé la délégation est réellement la fille d'un très haut responsable au sein du Ministère de la Défense nationale ? Autant de questions que les responsables du M2PATE et ceux du MDN doivent éclaircir immédiatement pour éviter les polémiques. Pour notre part, nous allons poursuivre nos investigations pour faire la lumière sur cette affaire.

