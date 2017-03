Maroc: Habib El Malki s'entretient avec Martin Schulz

Au Maroc, cinq mois de négociations pour former un gouvernement et, à la fin, un constat d'échec. Plus »

Au menu des travaux de ces assises auxquelles ont participé Fatiha Seddas, Tarik El Malki et Mohamed Ben Abdelkader ainsi que des délégations, venues de 80 pays, des représentants de plusieurs organisations et fondations, a notamment figuré l'élection du Conseil de l'Alliance progressiste. Lequel comprend statutairement au maximum 35 représentants de partis de toutes les régions du monde, détermine le cap politique de l'Alliance et se réunit au moins une fois par an.

Il y a lieu de rappeler que Habib El Malki avait été élu au Comité directeur de l'Alliance progressiste, réseau mondial fondé à Leipzig en mai 2013 qui compte quelque 130 partis et organisations, lors de la Convention que ladite Alliance a tenue à Berlin les 12 et 13 mars courant.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.