Congo-Kinshasa: Experts de l'ONU enlevés - «S'il leur arrive quelque chose, il y aura des conséquences sérieuses», menace Maman Sidikou

On est toujours sans nouvelles des deux experts des Nations unies disparus depuis dimanche 12 mars. Plus »

«Je vais au Conseil de sécurité le 21 mars et cette question sera primordiale et je voudrais que tout le monde en prenne conscience à tous les niveaux. Nous creuserons et nous espérons trouver nos collègues très bientôt. Mais si par malheur, il arrive quelque chose, il faut que tout le comprenne qu'il y aura des conséquences sérieuses », menace Maman Sambo Sidikou.

