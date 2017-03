Algérie: Fédération sportives - "Ceux qui ont commis des impairs doivent être traduits devant la justice" (COA)

"Nous sommes à la fin d'un mandat olympique et le processus semble se dérouler suivant les textes réglementaires en vigueur. Une note méthodologique a été promulguée et nous l'avons approuvée", conclut Berraf.

"Le TAS est un organe souverain qui agit en application des dispositions de la charte olympique et des lois et règlements qui régissent les activités sportives en Algérie. Il ne pourrait y avoir une quelconque ingérence dans ses attributions. Celui qui se sent lésé n'a qu'à porter ses doléances auprès de cette instance", a t-il précisé.

Interrogé sur le fait que plusieurs responsables et membres fédéraux ont été déclarés inéligibles par le MJS et ont vu leurs AG électives reportées, Berraf s'est refusé de commenter ces décisions.

"Les noms des personnes qui auront la charge des Fédérations importent peu, ce qui compte c'est l'intérêt de notre pays. Je pense qu'il aurait été utile de mieux informer les membres des AG sur le déroulement du processus d'élections et surtout sur les conséquences que peuvent avoir la non atteinte des résultats", a souligné le patron du COA.

Les présidents de fédérations algériennes entre autres de Boxe, Cyclisme, Basketball, natation et judo ont été déclarés inéligibles par les services du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) alors que d'autres n'ont pas brigué un nouveau mandat comme c'est le cas pour l'athlétisme.

