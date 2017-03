Cameroun: Peter Mafany Musonge - « Nous restons ouverts à toute proposition »

Vous êtes le tout premier président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Comment avez-vous accueilli cette décision du chef de l'Etat ?

D'abord, c'est une grande surprise et après, je vois que le président de la République m'a renouvelé sa confiance, en me donnant la responsabilité de diriger cette grande commission qu'il a créée et qui lui tient à cœur.

Je prie pour que tous les Camerounais nous apportent le soutien et l'appui nécessaire pour mener à bien le travail qui est devant nous. J'ai la conviction que les choses iront bien.

Comment appreciez-vous le travail qui est attendu de votre commission ?

Je me dis que c'est une chance pour que le Cameroun reste debout, demeure uni et stable. Nous allons travailler pour que la paix soit maintenue dans le pays, que l'unité soit consolidée. Car, sans paix, il est difficile de travailler, d'entreprendre et de mettre en œuvre les projets. Ce travail que nous allons mener est très important.

C'est ainsi que je souhaite dire aux populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qu'elles appartiennent à ce pays. C'est clair. Et cette mesure prise par le chef de l'Etat est destinée à nous amener à travailler ensemble et à vivre ensemble, sans particularisme. Donc, nous allons faire en sorte que le travail soit commun.

D'ailleurs, nous resterons ouverts à toutes les propositions et idées, d'où qu'elles viennent afin que nous puissions mener à bien la mission que le chef de l'Etat nous a confiée .