Afrique: Présidence de la CAF - La candidature d'Ahmad va-t-elle peser?

Entre le 26 février et le 7 mars 2017, les forces de défense camerounaises ont conduit une vaste… Plus »

Dans les couloirs de l'Union africaine et ailleurs, l'issue du scrutin semblait globalement ne plus faire de doute : Issa Hayatou va effectuer un huitième mandat à la tête de la CAF. Ses partisans affichaient en tout cas sérénité et confiance.

Après une grosse heure de discussions, les pro-Ahmad quittent la salle sans vouloir faire le moindre commentaire, à l'instar du président de la Fédération de RDC Constant Omari ou du patron du Cosafa, le Zimbabwéen Philip Chiyangwa. Et pour cause : la tension est vive au sein de la CAF, entre les deux camps.

Mais où est passé Ahmad, candidat à la présidence de la Confédération africaine de football (CAF) ? Absent lors de la projection d'un documentaire sur les 60 ans de la CAF, le Malgache était également invisible ce mercredi 15 mars lors d'un grand forum sur le passé, le présent et le futur du foot continental. Pour trouver trace du seul rival d'Issa Hayatou pour le scrutin du 16 mars, il fallait en fait quitter le siège de l'Union africaine et se rendre à l'hôtel Radisson Blu d'Addis-Abeba.

