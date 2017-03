Cameroun: Tour cycliste du pays - Un Erythréen gagne à Douala

Teshome Hagos a remporté le critérium hier en un peu plus de deux heures.

La 5e étape du tour cycliste international du Cameroun, qui s'est déroulée ce 15 mars 2017 dans la ville de Douala, s'est courue en circuit fermé. Et c'est l'arrondissement de Douala V qui a accueilli ce critérium. Long de 108 kilomètres, il a fallu 18 tours et un peu plus de deux heures, sous une chaleur étouffante, pour voir le coureur d'origine érythréenne Teshome Hagos, de l'écurie allemande Bike Aid Club, remporter cette victoire d'étape et conserver ainsi le maillot jaune. Le premier Camerounais, Ghislain Sikadi Dapnet, a franchi la ligne d'arrivée en 14e position. Il est un peu plus de 11h lorsque le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, donne le coup d'envoi à l'esplanade de la sous-préfecture, en présence des officiels et d'une foule nombreuse d'inconditionnels de courses cyclistes.

S'élancent alors les coureurs venus de plusieurs pays : Rwanda, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Cameroun, etc. Pendant que les coureurs parcourent les 108 km, entre le carrefour Rhône-Poulenc, le parcours Vita, le carrefour Maetur, le rond-point du marché Bonamoussadi, des animations diverses meublent l'ambiance. Dès le sixième tour, un coureur de l'écurie rwandaise se démarque et fait la course en tête, suivi de très loin du reste du groupe. De temps à autre, les cyclistes camerounais placent des attaques, mais sans grand danger. Lorsque les cinq derniers tours sont annoncés, la pression monte d'un cran, les supporters camerounais espèrent voir un Camerounais gagner l'étape de Douala. Le sprint final sera très disputé, pour voir au finish le coureur de l'écurie allemande franchir la ligne d'arrivée en premier, suivi de très près du Marocain Mraouni Salahedine en deuxième position et du Hollandais Breewell Jeroen, qui a occupé la troisième place. Aujourd'hui, c'est Kribi la belle qui accueille le tour cycliste international du Cameroun, après le départ pris à Douala. La distance est de 157 km.