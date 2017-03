Afrique: Ahmad Ahmad - L'ambitieux challenger

Le Malgache, inconnu il y a encore quelques mois, veut créer la surprise.

«Mes chances sont réelles ». Ahmad Ahmad, challenger d'Issa Hayatou, a l'air plutôt sûr de lui dans la course à la présidence de la CAF. Ou, peut-être que l'homme veut se convaincre de ce qu'il peut réellement créer un exploit. Le président de la Fédération malgache de football, qui a annoncé sa candidature le 13 janvier dernier à Libreville (Gabon), compte pour cela sur le soutien des 14 fédérations d'Afrique australe et de quelques pays indécis. Mais les principaux mastodontes du continent ont fait leur choix et il n'est pas en sa faveur. D'ailleurs, le Nigeria, sur qui il s'appuyait, devrait faire défection. Ça ne semble toutefois pas perturber Ahmad Ahmad dont le programme se résume à la limitation à trois du nombre de mandats du président de la CAF, le retour à un âge limite (70 ans) pour exercer cette fonction et la nécessité de donner plus de pouvoir aux fédérations.

Le Malgache est aussi pour l'augmentation du nombre de participants à la CAN. Une question se pose cependant : comment quelqu'un qui n'a pas pu insuffler une nouvelle dynamique au football malgache en trois mandats à la tête de sa fédération peut-il réussir à la tête de la CAF ? s'interrogent certains observateurs. Il faut dire que pour beaucoup, Ahmad Ahmad, 57 ans, encore inconnu il y a quelques semaines, est considéré comme le candidat du président de la FIFA, même si celui-ci se revendique neutre. Ses liens avec Gianni Infantino et Fatma Samoura, la SG, sont bien anciens. On imagine bien que le président de la FIFA préfère mettre ses hommes aux postes les plus stratégiques, dans la perspective de sa réélection prochaine.

Et même dans le cadre de ce combat que se livrent en sourdine l'Europe et l'Afrique, qui souhaite un rééquilibrage des forces à la coupe du monde. Ancien secrétaire d'Etat aux Sports et ancien ministre de la Pêche, l'actuel sénateur malgache avoue avoir nourri ses ambitions il y a seulement quelques mois, poussé par d'autres présidents de fédérations. Pour l'anecdote, son nom avait été cité par le journal anglais Sunday Times dans l'affaire de corruption autour de l'attribution de la coupe du monde 2022 au Qatar. Faute de preuves, l'affaire avait été abandonnée.