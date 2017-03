Cameroun: Crise au TKC - La Ligue conforte Essomba Many

Entre le 26 février et le 7 mars 2017, les forces de défense camerounaises ont conduit une vaste… Plus »

J'ai demandé que le match ait lieu afin que l'on constate les atteintes à l'ordre public. En dehors du retard pour le coup d'envoi, il n'y a pas eu d'incident. Il ne s'agissait pas d'outrepasser les recommandations du sous-préfet de Yaoundé III. De même l'arrêté préfectoral interdisant au Tonnerre de jouer à Yaoundé nous a étonnés. Nous pensons que le préfet a été induit en erreur et nous l'avons rencontré pour apporter des éclaircissements», déclare Pierre Semengue. Hier pourtant, à l'occasion de la 4e journée, le TKC n'a pas pu disputer son match programmé à Bamenda contre National. Deux équipes se sont une nouvelle fois présentées sur le terrain et les autorités administratives ont décidé d'annuler cette rencontre. Sur les sanctions de la Fecafoot à l'égard du corps arbitral « Il s'agit d'une intrusion de la fédération. Elle a sans doute été mal informée.

Sur la faction légitime A l'encontre de son Conseil d'administration, Pierre Semengue a préféré suivre l'avis de la Commission juridique de la Ligue pour légitimer la faction emmenée par Achille Essomba Many. Pour ladite commission, l'Ag du 27 novembre 2016 qui a élu Essomba Many est valide, son adversaire ne pouvant suspendre les travaux entamés sans apporter la preuve de l'existence d'une menace suffisamment caractérisée à l'ordre public. Par ailleurs, Pierre Semengue évoque des irrégularités dans la seconde Ag tenue le 10 décembre 2016. « C'est la Ligue qui valide les clubs qui doivent jouer le championnat et transmet à la Fecafoot pour établissement des licences. Nous ne savons pas comment Onambélé Zibi a procédé pour les siennes », déclare le président de la Ligue, conforté dans sa décision par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique du Cameroun. Sur le match Tonnerre- Botafogo et l'arrêté préfectoral « Nous n'avons pas compris pourquoi le match ne devait pas se jouer.

