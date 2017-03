Maroc: A l'issue de sa visite de travail et d'amitié, le roi du Maroc est rentré, hier

La fin d'un séjour fructueux. Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Royaume du Maroc, a regagné son pays, hier, à l'issue de sa visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire.

Il a embarqué autour de 13h, en pré- sence du Vice-président Daniel Kablan Duncan et de quelques membres du gouvernement, ainsi que d'une délégation marocaine conduite par Son Excellence, M. Abdelmalek Kettani, Ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire. Avant de quitter Abidjan, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de remerciements et de gratitude au Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara.

« Au terme de la visite de travail et d'amitié que j'ai effectuée en République de Côte d'Ivoire, il m'est agréable de renouveler à votre Excellence et, à travers vous, au peuple ivoirien frère, l'expression sincère de mes remerciements et de ma gratitude pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui m'ont été réservés, ainsi qu'aux membres de la délégation m'accompagnant, tout au long de notre séjour dans votre beau pays», a écrit le Souverain.

Il a ajouté que cette visite, qui intervient dans le cadre de sa vision d'une coopération Sud-Sud exemplaire et mutuellement avantageuse, est une nouvelle illustration de l'excellence des relations de fraternité et de solidarité qui unissent les deux peuples. « Je voudrais vous assurer de ma ferme détermination à poursuivre avec vous, notre action commune pour raffermir davantage le partenariat maroco-ivoirien, en vue d'en faire un modèle de coopération interafricaine, au bénéfice de nos deux peuples frères et au service de la paix, de la sécurité, de l'unité et du développement de notre continent », a ajouté Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Enfin, le monarque chérifien a exprimé au président ivoirien ses vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de plein succès dans les efforts qu'il déploie, avec sagesse et perspicacité, afin de consolider les importants acquis démocratiques et socio-économiques réalisés par la Côte d'Ivoire. Sa Majesté le Roi du Maroc a séjourné en Côte d'Ivoire du 24 février au 14 mars 2017.