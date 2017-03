En conseil des ministres, le Gouvernement a instauré le « Grand ménage ». Une opération de salubrité nationale. Contrairement aux opérations « pays propre », le « Grand ménage » est une opération pérenne car elle se tient le premier samedi de chaque mois. La 1ère édition s'est déroulée le samedi 04 mars, mais beaucoup de personnes estiment que l'opération n'a pas été menée comme il se devait.

C'est clair. Ça n'a pas été la grande mobilisation à laquelle on s'attendait. On peut même dire que malgré toute l'offensive diplomatique et médiatique menée par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, avec en tête la ministre Anne Désirée Ouloto, l'opération Grand ménage, c'est de cela qu'il s'agit, n'a pas atteint les résultats escomptés. Selon des personnes interrogées, plusieurs explications pourraient être données à cela. K. E, un habitant de la commune de Koumassi, nous confie être resté sur sa faim. Pour lui, il fallait donner le bon exemple à travers des actes concrets. « Lorsque j'ai entendu parler de cette opération, j'ai cru à un nouveau départ en matière de politique de salubrité. Je m'attendais à voir de nouvelles poubelles déposées un peu partout le long des voies principales. Et même distribuées aux ménages. Cela allait être un signal fort.

Mais je n'ai pas vu cela. On nous demande de ne pas jeter nos petits mouchoirs dans la rue. Cela est juste, mais où allons nous les déposer ? Lorsqu'on se trouve par exemple sur le boulevard Valérie Giscard d'Estaing, combien de poubelle y a-t-il le long de ce boulevard à chaque 100 mètres ? Il n'y a pas de poubelle. Pour moi, il faut commencer par là », estime-t-il. Konan K. est plus acerbe. « Je pense que c'est encore une opération cosmétique qu'on va nous servir. Selon les informations, le ministère demande aux maires d'organiser l'opération dans leur commune. Mais, dans beaucoup de commune, les maires ne sont pas suivis par leurs administrés.

C'est donc sûr que ces populations ne vont pas sortir à l'appel de leurs élus. Ainsi, ces maires pour faire bonne figure, vont organiser des opérations avec des groupuscules de personnes. Et cela n'aura pas le résultat attendu », dénonce Konan K. Selon notre interlocuteur, il faut une loi pour contraindre les populations à adhérer à l'opération.

Car il ne croit trop au volontarisme des populations. « Il faut sanctionner les gens. Le ministère devrait prendre un arrêté pour fermer les marchés durant le Grand ménage. On fait le grand nettoyage et les marchés sont ouverts. Or ces lieux ne sont jamais lavés. Pourtant, on y vend chaque jour les aliments que nous achetons pour consommer », s'indigne-t-il. Pour cette première journée, il faut dire que les faits donnent raison à Konan K.

En effet, selon le bilan fait dans le district d'Abidjan par le ministère de la Salubrité, beaucoup de communes n'ont pas « décollé » lors de cette 1ère édition. Des communes comme Songon, Plateau et Bingerville n'ont pas fait de grand ménage le samedi 04 mars dernier. Et aucune des communes qui l'ont fait, n'est allée au-delà de 50% de taux de réalisation. Selon le bilan fait par le ministère d'Anne Ouloto, Port-Bouët est à 30% de réalisation ; Koumassi 10% ; Marcory 20%, Abobo 15%, Attécoubé 30%, Anyama 30%, Adjamé 10%. Seule Cocody a pu atteindre 40% de taux de réalisation.

A l'intérieur du pays, c'est également le même constat. Toujours selon les services d'Anne Ouloto, sur les 26 directions régionales du ministère, 16 ont pu lancer l'opération, soit un taux de 62%. « L'opération a connu un grand succès dans ces zones (participation des autorités administratives, coutumières, religieuses, ONG, populations... ) », soutient le ministère de la Salubrité, ajoutant que dans 09 Directions régionales, l'opération a été reportée au samedi 11 mars 2017 pour la plupart, soit un taux d'environ 35%. Les reports ont été justifiés par le souci d'une meilleure organisation afin de favoriser une plus grande implication des populations. Aussi la visite du Premier ministre a-t-elle été la raison du report de l'opération dans des directions régionales du nord (Tchologo et Poro).

La direction régionale du Worodougou, a annoncé le ministère, n'a pu être jointe. Le préfet non plus. Les préfets, les surveillants des maires En effet, afin d'avoir un suivi correct de l'opération sur toute l'étendue du territoire, la ministre Anne Ouloto a pris le soin d'impliquer les préfets de région et de département. « A chaque opération, des fiches techniques seront adressées aux préfets afin qu'ils notent les maires sur des points précis.

C'est sur la base de ces notations que nous allons faire le point et faire également le classement de la commune la plus propre chaque trois mois », déclarait-elle lors de l'une des nombreuses séances d'explication avant la 1ère opération. Pour le ministère de la Salubrité, cette première opération n'est pas un échec, dans la mesure où beaucoup de communes ont compris l'esprit du Grand ménage. Rendez-vous est donc pris pour le prochain Grand ménage prévu le 1er avril 2017.