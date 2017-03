Ile Maurice: Une marche pour dire non à la drogue de synthèse

«Nous sommes très heureux d'avoir vu la participation d'un bon nombre de personnes, dont des collégiens ou des senior citizens qui se sentent concernés par notre démarche», fait ressortir Shyamrai Gobind, président du conseil de village de Rose-Belle. Les élèves de Windsor College, Unity College et Rose-Belle SSS, tenaient à être présents. «On voit qu'eux aussi veulent faire bouger les choses dans notre île», ajoute notre interlocuteur. «Nous voyons que le gouvernement actuel tient à arrêter ce fléau de la société, de par sa démarche. Et nous, à notre niveau, nous essayons de protéger la société de la drogue de synthèse. Nous ne voulons plus que des familles soient brisées.»

Les drogues - en particulier les drogues de synthèse - et les ravages qu'elles font au sein de la population ne laissent pas les citoyens insensibles. En témoigne la participation à une marche symbolique organisée ce jeudi 16 mars pour sensibiliser le public, et surtout les jeunes, à ce fléau.

