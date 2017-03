Ile Maurice: Affaire BAI - Les charges contre les Rawat pourraient être rayées en mai

Le Directeur des poursuites publiques n'est pas encore prêt à faire connaître sa position dans cette affaire. C'est ce qu'a déclaré l'homme de loi du parquet, Me Denis Mootoo, en cour de Curepipe où ont comparu Laina Rawat, Adeela Rawat et Claudio Feistritzer dans l'affaire BAI, jeudi 16 mars.

La magistrate Meenakshi Boogun, siégeant en cour, a indiqué que c'est la dernière fois que cette affaire est renvoyée et que le DPP devra obligatoirement statuer sur sa position, le mardi 2 mai. L'avocat des sœurs Rawat et de Claudio Feistritzer, Me Gavin Glover, Senior Counsel a, lui aussi, abondé dans le même sens.

«Nous sommes arrivés à la fin d'un long périple. La poursuite a finalement bouclé l'enquête et nous aurons une décision du DPP's office entre aujourd'hui et le mardi 2 mai. Si à cette date, aucune poursuite n'est engagée contre les sœurs Rawat et Claudio Feistritzer, les charges provisoires retenues contre eux seront rayées. Une date définitive a été fixée aujourd'hui», a fait ressortir Me Gavin Glover à sa sortie de cour. Il a ajouté qu'il «laisse le soin au DPP de prendre une décision en toute sérénité».