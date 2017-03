Ile Maurice: Government Service Employees Association - «Il faut renforcer le PRB et la PSC»

Radhakrishna Sadien a aussi fait une requête pour que la PRB reste une institution totalement indépendante afin qu'elle puisse faire des recommandations après les consultations et les négociations avec les syndicats de la fonction publique ainsi qu'avec le chef du service civil. Selon le syndicaliste, «cela n'est plus le cas depuis un certain temps».

Autre point soulevé : la fusion des organismes du privé et du secteur public suite aux recommandations de la Banque mondiale et du Fond monétaire international. Selon le GSEA, «il n'est nécessaire d'allouer des contrats tels que ceux du nettoyage, de la maintenance ou de la sécurité aux compagnies privées car les autorités concernées auraient pu remplir ces postes à travers un système de recrutement équitable». Un appel a été lancé au gouvernement pour remédier à ce problème dans le cadre du prochain budget.

Lors de son allocution, le syndicaliste a lancé un appel pour que des mesures soient prises afin de renforcer deux institutions majeures du pays, notamment la PSC et le Pay Research Bureau (PRB). «Le board de la PSC n'a plus de légitimité. Il doit être dissous», confie Radhakrishna Sadien. Ce qui le pousse à adopter cet avis, c'est que la PSC délègue trop souvent son pouvoir à certains ministères pour le recrutement au sein de la fonction publique. D'où la raison, poursuit-il, qu'un bon nombre de recrutements sont effectués sur une base politique.

