Congo-Kinshasa: Le patron de l'ONU dans le pays s'est rendu à Kananga dans le Kasaï

Les patrouilles onusiennes, elles, n'ont rien donné et l'équipe d'enquêteurs des Nations unies n'est toujours pas arrivée sur le terrain. Même si depuis Kinshasa, Goma ou encore Kananga des efforts sont faits pour tenter de retrouver les deux experts. Plus de trois jours après leur disparition on est toujours sans nouvelles de Michaël Sharp et de Zaïda Catalán.

D'abord il y a la méconnaissance du terrain. La Monusco s'était recentrée presque exclusivement sur l'Est depuis 2014. Quand la révolte Kamwina Nsapu a commencé en juillet 2016, les Nations unies n'avaient qu'une équipe restreinte sur le terrain, essentiellement l'Unicef. Le Kasaï était un havre de paix. La situation dégénère pourtant, après la mort du chef coutumier et au fil des mois l'insurrection s'étend.

