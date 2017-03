Congo-Kinshasa: Tshopo - Les autorités s'insurgent contre la fraude dans le secteur du bois

Suspendues depuis plusieurs semaines à cause, les négociations politiques directes reprennent. Les… Plus »

Des analystes sont d'avis que tous les responsables de provinces doivent hausser le ton face à la fraude et au coulage de recettes qui prennent de plus en plus des proportions inquiétantes.

Pour ce faire, le chef de l'exécutif provincial de la Tshopo compte sur les services mis à sa disposition. Notamment l'armée et la police, l'Agence nationale des renseignements (ANR) et la direction générale des migrations (DGM). A ces services, le gouverneur leur demande de traquer si nécessaire, tous les agents véreux qui enfreignent la loi, dans tous les points de contrôle.

