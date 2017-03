Congo-Kinshasa: Conflits électoraux - Lancement officiel de l'Initiative citoyenne de gestion alternative

Le ministre d'État en charge de la Justice et Garde des sceaux, Alexis Thambwe Mwamba, s'est dit heureux de voir les partenaires et les ONG locales s'impliquer dans le projet "Initiative citoyenne de gestion alternative des conflits électoraux" qui va contribuer à conjurer les manœuvres dilatoires de tous ceux qui, à cause de leur échec aux élections, chercheront à favoriser l'implosion du pays. Il l'a fait savoir, mercredi 15 mars 2017, au Centre d'études pour l'action sociale (Cépas), à l'occasion de lancement du projet « Initiative citoyenne de gestion alternative des conflits électoraux ».

Selon le ministre d'État Thambwe Mwamba, l'initiative tombe à point nommé pour éviter aux Congolais des contentieux électoraux et au pays des troubles lors des élections prochaines. Il a relevé le fait que la contribution de la mission de l'USAID constitue une avancée significative qui va concourir à l'apaisement de la situation dont les germes sont perceptibles.

Le directeur de la mission de la coopération américaine de l'USAID, Christopher Tocco, a indiqué que cette activité est une composante importante des interventions de son pays et s'inscrit dans le cadre de son programme de trois ans intitulé "Améliorer les droits humains et promouvoir la justice électorale en RCD". Ce programme, a-t-il poursuivi, constitue les fondements de la paix et consolidera les capacités opérationnelles des institutions étatiques clés et des organisations sélectionnées de la Société civile. Cela afin de les rendre capables de contribuer à l'équité et à la justice pendant et après le processus électoral.

L'initiative citoyenne de gestion alternative des conflits électoraux, a dit M. Tocco, aidera à l'instauration d'une vraie culture de la non-violence et d'un engagement fort des citoyens et des dirigeants congolais en faveur de la justice. Il a exhorté les Congolais à tout mettre en œuvre pour une participation citoyenne responsable et efficace. Il a, pour ce faire, souligné que le gouvernement américain, à travers l'USAID, finance plusieurs projets afin de soutenir les efforts des Congolais pour des élections libres, justes et transparentes.

Christopher Tocco a rappelé que, depuis 2013, l'appui de son gouvernement est évalué à près de 32 millions de dollars. Et que ce projet, financé par l'USAID, traduit l'engagement des États-Unis à contribuer au déroulement d'un processus électoral pacifique en RDC et aux principes de la bonne gouvernance et du développement durable.