Congo-Kinshasa: Négociations directes - La Cenco convoque une plénière ce jeudi

Suspendues depuis plusieurs semaines à cause, les négociations politiques directes reprennent. Les… Plus »

Parmi les acquis de l'Accord de la Saint-Sylvestre, on peut citer l'engagement renouvelé de la classe politique à ne procéder ni à la révision, ni au changement de la Constitution, y compris par le recours au référendum; l'organisation en une seule séquence, au plus tard le 31 décembre 2017, de la présidentielle ainsi que des élections législatives nationales et provinciales ; l'organisation en 2018 de toutes les élections locales, municipales et urbaines; le maintien en fonction du président de la République en exercice jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu.

Avec cette reprise, les Congolais souhaitent, cette fois-ci, que ces travaux débouchent sur la signature de l'Accord global et inclusif. C'est cette signature qui permettrait la mise en œuvre de l'Accord de la Saint-Sylvestre. La RDC est suspendue à l'application de ce compromis global par toute la classe politique. Cet arrangement est porteur de paix et de cohésion nationale pendant la période de transition.

Copyright © 2017 Le Potentiel.

