Gabon: Education - "Lozo Avenir" au secours de l'école rurale

L'association "Lozo Avenir" poursuit ses activités dans les zones rurales de la province de l'Ogooué-Lolo. L'éducation, la formation et l'assistance de toutes les personnes vulnérables sont les principales motivations qui animent les jeunes de cette association, constituée, pour la plupart, des anciens élèves de Lastoursville et de ses environs.

Depuis plus de cinq ans déjà,l'association "Lozo Avenir" est soucieuse du bien-être intellectuel des écoliers des zones rurales. Elle vise et se bat pour leur plein épanouissement,leur responsabilisation et surtout,les enseigne les valeurs sociétales et comment s'y intégrer .Leurs actions sont plus orientées vers les écoliers des villages. « Les enfants des villages ont besoin d'être assistés en matière d'éducation. », nous confie Nancy BOUNANG BOUAMI, le premier responsable de ce mouvement associatif.

Plusieurs écoles primaires de certains villages ont déjà bénéficié du soutien de "Lozo Avenir". C'est le cas par exemple Mibambou, Kessipughu, Bembicani, Litséghé, La Gare Setrag en 2016.Dans ces contrées, les écoliers ont reçu quelques manuels scolaires en guise d'encouragements. La preuve que ces jeunes gabonais se soucient de l'avenir des enfants, qui pour eux,constituent la relève du pays.

Faisant sienne la pensée de Victor Hugo, Nancy BOUNANG BOUAMI, estime que : « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Quatre-vingt-dix voleurs sur cent qui sont au bagne. Ne sont jamais allés à l'école une fois, Et ne savent pas lire, et signent d'une croix. C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime. L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme. Où rampe la raison, l'honnêteté périt. » Déterminés à apporter de l'aide et un peu de leur savoir aux parents et à leurs enfants, "Lozo Avenir" se fait le défenseur de l'avenir de ces enfants qui,parfois, sont abandonnés à leur propre sort.

"Lozo Avenir" lance un appel aux personnes de bonne foi et soucieuses de l'avenir du Gabon, à parrainer un ou deux écoliers de la zone rurale. Un parrainage qui offre un ou plusieurs livres pédagogiques, en fonction du besoin spécifiquement analysé. Pour cette année, les jeunes actifs du mouvement associatif "Lozo Avenir" prévoient aller à la rencontre des écoliers des villages avec le projet "Sauvons l'école du village". Lifouta, Mandji, Roungassa, Baposso, Ndambi, et Notre Dame de la Salette, dans l'Ogooué-Lolo, sont les zones cibles.

Avec la crise qui secoue le secteur de l'éducation nationale au Gabon,Nancy BOUNANG,Juste Emmernaud NGABOU, Cruff BOUNGOUANDZI, Amalphie LIMANDI TCHOBA, Kenny KANGA et bien d'autres membres,souhaitent de tout cœur que l'année scolaire prenne toutes les couleurs,sauf la blanche.