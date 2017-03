Ile Maurice: Industrie - Deuxième participation mauricienne au salon ProWein en Allemagne

communiqué de presse

Neuf compagnies locales participeront à l'édition 2017 de ProWein, un des plus importants salons dédiés essentiellement à la promotion de vins et de spiritueux, qui se tiendra du 19 au 21 mars 2017 à Düsseldorf en Allemagne. Ces entreprises exposeront sous le pavillon local des rhums, spiritueux, vins, liqueurs et vins de fruits.

Les participants locaux sont : Litchquor Ltd ; Distillerie de Labourdonnais ; Italpro Development Ltd ; Grays Inc Ltd ; L'exil Ltd c/o La Rhumerie de Chamarel ; E.C Oxenham & CY Ltd ; Indian Ocean Rum ; Belle Vue Ltd ; et Stirling Export House Ltd.

L'initiative de cette deuxième participation de Maurice à ProWein revient à Enterprise Mauritius (EM). Cela dans le cadre de la stratégie de diversification d'exportation d'EM dans des marchés nouveaux et émergents. En effet, depuis les dernières années, l'EM encourage les exportateurs mauriciens à chercher de nouvelles opportunités dans les marchés émergents.

Les objectifs principaux de la participation mauricienne à cet événement sont d'accroître la visibilité de liqueurs mauriciens en Union européenne, de pénétrer de nouveaux marchés en Europe, en particulier l'Europe de l'est, et de rehausser l'image de Maurice comme un producteur de liqueurs de qualité.

ProWein représente ainsi une plateforme idéale pour les producteurs locaux de liqueurs de promouvoir une gamme variée de spiritueux et de boissons alcoolisées auprès des acheteurs, commerçants, et distributeurs européens influents. En effet, le rhum est un des spiritueux qui connaît une forte croissance sur le plan mondial, cela en raison de la culture prédominante de consommation de boissons alcoolisées chez les jeunes. De plus, des recherches ont démontré un potentiel de croissance élevé dans des régions où le rhum est relativement peu développé, y compris l'Europe central et oriental.

Les exportations de boissons alcoolisées

Les rhums et différentes marques mauriciennes sont davantage reconnus sur les marchés internationaux, cela suite à la participation de Maurice dans plusieurs événements spécialisés pour la promotion de boissons alcoolisées. Le pays a également obtenu ces dernières années plusieurs prix dans les catégories de rhum, ce qui a dans une grande mesure renforcé le positionnement de Maurice comme une destination fiable d'approvisionnement en rhums de qualité.

Les exportations de spiritueux et de boissons alcoolisées ont connu une hausse passant de Rs 68,2 millions en 2010 à Rs 249 millions en 2015. Cette augmentation est le résultat des efforts continuels pour promouvoir davantage le secteur spiritueux de Maurice.

ProWein : Un vivier pour la viticulture internationale

Plus de 52 000 visiteurs à travers le monde sont attendus pour l'édition 2017 de ProWein. Des experts en vin issus du commerce, de la gastronomie et de l'hôtellerie viennent se rencontrer au salon afin de faire des affaires et établir des contacts.

Des séances de dégustation, des séminaires, des causeries, des forums, et des présentations seront à l'agenda. Plus de 500 manifestations pendant la durée de ProWein offrent une source d'inspiration aux visiteurs pour leur entreprise.