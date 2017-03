L'annonce de la tenue de cette semaine au mémorial Pierre-Savorgnan-de Brazza a été faite le 15 mars par madame l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela au Congo, Norma Borges, à l'issue de son entretien avec la directrice générale de cet édifice, Bélinda Ayessa.

Prélude à la tenue de la quatrième édition de la semaine culturelle et touristique du Venezuela au Congo, prévue du 12 au 17 mai 2017 au mémorial Pierre- Savorgnan- de Brazza, l'ambassadeur de ce pays, Norma Borges, a remis la programmation amendable de cette activité à la directrice générale de ce mémorial. Une édition particulière marquée par la participation de plusieurs missions diplomatiques en poste en République du Congo. Une manière tant pour cette activité que pour le joyau culturel et touristique congolais de s'ouvrir de plus en plus au monde.

Avant de prendre le chemin du retour, l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela au Congo a visité la sépulture de l'explorateur franco-italien, Pierre Savorgnan de Brazza, puis s'est prêtée à la presse. « Nous allons célébrer la quatrième édition du 12 au 17 mai 2017 au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza qui est un lieu très important de l'histoire de la République du Congo. Plusieurs missions diplomatiques sont conviées à cette semaine ainsi que des ministères de la Culture ; du Tourisme et loisirs ; et celui du Sport. Nous avons remis à madame Bélinda Ayessa la programmation des activités qui seront réalisées lors de cette semaine avec la possibilité de pouvoir insérer ce qu'elle peut apporter. Nous profitons de l'occasion pour inviter massivement la population congolaise à venir à cette semaine culturelle et touristique », a t-elle indiqué. Et d'ajouter que la quatrième édition sera émaillée des nouveautés. Outre la participation de plusieurs missions diplomatiques contrairement à trois autres précédentes éditions, il y aura également la célébration d'une journée Afrique consacrée aux Afro-descendants qui sont arrivés au Venezuela. Seront célébrées à l'occasion de cette journée, des héroïnes comme Matea et Hipolita Bolivar.

Hôte de l'événement, la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan- de Brazza, Bélinda Ayessa, a indiqué que les trois premières éditions de la semaine culturelle et touristique du Venezuela au Congo ont été couronnées de succès. La particularité de la quatrième édition concerne son extension à d'autres pays comme la République démocratique du Congo (RDC), l'Angola, le Cameroun, le Cuba, le Brésil et bien d'autres pays frères. C'est donc une véritable rencontre culturelle qui aura lieu au mémorial Pierre -Savorgnan- de Brazza.

« Nous sommes heureux que cet édifice devienne un peu comme la plaque tournante de la culture de notre pays. Ce mémorial s'ouvre non seulement aux pays africains, mais au-delà des pays africains. Nous saisissons cette occasion pour inviter la population congolaise en général et brazzavilloise en particulier à se saisir de cette belle opportunité pour venir découvrir la culture de l'autre, mais aussi notre propre culture. Parce que redécouvrir la culture congolaise, c'est s'enraciner de nouveau de ce qui est notre identité et par notre identité nous découvrons aussi l'identité des autres pays. C'est une richesse incommensurable. Donc nous demandons aux Brazzavillois de prendre d'assaut le mémorial Pierre-Savorgnan- de Brazza du 12 au 17 mai 2017 pour cette semaine culturelle et touristique du Venezuela au Congo », a-t-elle lancé l'invite.

Rappelons que la première édition de cette semaine culturelle et touristique du Venezuela au Congo a eu lieu en 2014 au Centre culturel russe de Brazzaville.