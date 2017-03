Congo-Brazzaville: Economie nationale - Le taux de croissance du PIB en 2017 se redresserait à 1%

C'est la fin de l'attente et de l'austérité pour les quelque 15 000 boursiers de l'université… Plus »

Au niveau du marché des capitaux, l'activité a été marquée par un recours progressif des banques au refinancement de la Banque centrale et par l'émission du premier emprunt obligataire de l'Etat congolais, d'un montant initial de 150 milliards souscrit à hauteur de 129, 0%, au taux de 6,5% par an.

Malgré cette conjoncture difficile, les banques ont globalement maintenu leurs équilibres financiers. En fin d'année dernière, elles avaient enregistré une baisse de leurs dépôts de 14,4% et une hausse des crédits à l'économie de 8,7%. La couverture des crédits par les dépôts est ressortie à 112,2% contre 133, 4%, un an auparavant.

La situation monétaire a, quant à elle, été caractérisée par une baisse de la masse monétaire, reflétant une évolution contrastée de ses composantes et de ses contreparties avec notamment une augmentation du crédit intérieur et la chute des avoirs extérieurs nets. En conséquence, le taux de couverture extérieure de la monnaie s'est contracté à 49, 9%, après 71, 2% en 2015.

Concernant l'évolution des prix, le comité a relevé qu'en fin décembre 2016, les tensions inflationnistes s'étaient accentuées, avec un taux au-dessus du seuil communautaire. Des perturbations du trafic routier et ferroviaire entre les villes de Brazzaville et Pointe-Noire en seraient la cause. Le déficit budgétaire a continué de se réduire, tandis que les comptes extérieurs se sont détériorés.

Le comité a également adopté les objectifs monétaires et de crédit de la République du Congo pour l'année en cours et pris connaissance des décisions des instances de la Cémac, la BEEAC, la Cobac. Notons tout de même que le contexte international morose a affecté la situation macroéconomique du Congo. Selon les estimations établies par les services de la BEAC, le taux de croissance du PIB s'est établi à -2, 1% en 2016 contre 2,8% en 2015. Ce recul résulte essentiellement des contreperformances du secteur primaire, sous l'effet de la baisse de la production pétrolière.

