Congo-Brazzaville: Santé publique - Le Fonds mondial inquiet du non-versement de la contrepartie dans les projets cofinancés

En mission à Brazzaville depuis quelques jours, la délégation du Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, conduite par le manager régional pour l'Afrique centrale, Tina Draser, a échangé le 15 mars avec les membres du Comité de coordination nationale (CCN) que dirige Benjamin Atipo

Cette assemblée générale extraordinaire, tenue au siège du CCN, a été axée sur le débriefing de la mission ainsi que l'examen et la validation de la reprogrammation des activités. En effet, cette structure regroupe les représentants de l'Etat, des agences du système des Nations unies, des ONG et associations de la société civile ainsi que d'autres partenaires. « Le Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme travaille en partenariat avec la République du Congo depuis 2006. Nous avons jusqu'à maintenant financé la lutte contre ces trois maladies à hauteur de 43 millions d'euros. Je suis venue discuter avec le gouvernement sur comment on peut continuer le partenariat qui est conditionné par une complémentarité du financement entre les deux parties », a expliqué la cheffe de la délégation.

Pendant son séjour, cette délégation a rencontré les autorités gouvernementales dont la ministre de la Santé et de la population et les représentants du budget. Une autre rencontre a été également prévue avec la primature. « Malheureusement, les engagements financiers du gouvernement congolais dans la lutte contre ces maladies ne se sont pas manifestés jusqu'à maintenant pour nous permettre de continuer notre financement au-delà de 2017. Nous attendons que le gouvernement achète par exemple les médicaments antirétroviraux (ARV) pour 2017 et au-delà », a déploré Tina Draser devant la presse.

Des inquiétudes sur la prise en charge des malades du Sida

Mais au sortir de la rencontre avec la ministre de la Santé et de la population, Jacqueline Lydia Mikolo, le manager régional pour l'Afrique centrale du Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme a dit avoir reçu des assurances. Selon elle, la ministre a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour acheter les ARV pour les adultes pour l'année 2017. « Il y a une certaine urgence, parce qu'il y a rupture des stocks, il y a beaucoup de personnes vivant avec le Sida qui n'ont plus d'accès aux médicaments, mais la ministre nous a confirmé qu'il y a des commandes en cours, nous sommes donc de bonne foi que cela va se réaliser », espère Tina Draser.

En effet, le Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme, qui appuie le Congo depuis 2006 a déjà investi plus de 60 milliards FCFA. Mais depuis 2015, le pays n'arrive plus à verser ses fonds de contrepartie qui oscillent entre 15 et 20 milliards FCFA. C'est ainsi que les deux parties ont négocié et sont tombées d'accord pour que cette dette soit échelonnée dans le temps au regard de la conjoncture que le pays traverse. Pour le président du CCN, cette visite leur a permis de trouver quelques pistes de solutions pour essayer de combler ce gap financier et de prendre des engagements afin que les médicaments soient disponibles et que les malades puissent en bénéficier.

« Le Congo aujourd'hui est dans les difficultés que nous connaissons tous par rapport à la conjoncture internationale. Nous avons dit de façon très claire à nos partenaires s'ils pouvaient augmenter les allocations notamment la prise en charge non seulement des traitements pédiatriques sur le VIH mais également des traitements adultes comme ils le font dans d'autres pays dont la République démocratique du Congo », a indiqué Benjamin Atipo.

Rappelons que le Fonds mondial a mis à la disposition du CCN une somme de 10 milliards FCFA pour la période 2016-2017 pour lui permettre de dérouler des activités. Pour la période 2018- 2020, il est prévu une allocation de 18 milliards FCFA.