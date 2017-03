Kenya: Lutte contre le VIH/SIDA - Un nouveau médicament bientôt disponible au Kenya

Cette analyse donne « une image inquiétante de la lenteur des progrès » pour réduire les nouvelles infections par le VIH, selon le Dr Haidong Wang, principal auteur de l'étude parue dans la revue médicale The Lancet HIV à l'occasion de la conférence internationale sur le sida à Durban (Afrique du Sud). L'épidémie a déjà tué plus de 30 millions de personnes sur la planète.

Bien qu'efficace, la trithérapie ne guérit pas cette maladie. Le virus reste silencieux, inoffensif, invisible, bien caché ici et là dans l'organisme, dans ce qu'on appelle des réservoirs, mais si le patient arrête de prendre la médication, le virus se réveille et recommence ses dommages.

Signalons que, depuis la découverte de l'infection à VIH jusqu'à ce jour, il n'existe aucun traitement pour guérir la pandémie du sida : une personne séropositive est séropositive à vie. Les différents traitements ont pour rôle tout simplement de bloquer l'évolution du virus dans l'organisme et de maintenir l'équilibre entre la présence du virus dans le corps et le système de défense de l'organisme.

Cette action fait suite à des études pilotes menées au Kenya et en Ouganda qui ont démontré que la prise de médicaments au moins une fois par jour pouvait réduire à plus de 96 % les risques d'infection du VIH.

