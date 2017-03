Congo-Brazzaville: Diversification de l'économie - Le secteur bancaire invité à financer les PME congolaises

C'est la fin de l'attente et de l'austérité pour les quelque 15 000 boursiers de l'université… Plus »

Les banques congolaises sont en surliquidité, estime la ministre du Plan, l'Etat de son côté fera de son mieux pour améliorer le climat des affaires et rassurer ces établissements financiers. « De manière concrète, nous avons attiré l'attention des banquiers pour leur demander de mieux financer l'économie, surtout d'avoir une forte implication en faisant des propositions », a-t- elle dit, ajoutant que le gouvernement sollicite une totale adhésion de ses partenaires privés.

Une étude sur l'accès au financement des PME dont le rapport est en préparation sera rendue publique afin de mettre en lumière les facilités d'accès aux crédits, le choix des secteurs et des bénéficiaires potentiels, les conditions de garantie etc.

