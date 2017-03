Togo: Poids et mesures

L'adoption de ces décrets permettra au pays de disposer d'un cadre réglementaire complet et efficace et conforme aux exigences régionales et internationales.

Le plus souvent, les erreurs mineures, en plus ou en moins, s'annulent en moyenne sur un nombre élevé de mesurages.

De nombreux exemples en témoignent comme le contrôle de la vitesse de nos véhicules en vue de garantir notre sécurité, ,les examens médicaux auxquels nous nous soumettons pour demeurer en bonne santé, l'heure que nous consultons pour être ponctuels, l'électricité, le gaz et l'eau dont la facturation est établie sur la base de notre consommation, la viande, le poisson, les fruits et les légumes qui nous sont vendus au poids ou encore la mesure du volume de carburant dont nous remplissons le réservoir de nos voitures.

Les mesurages font partie de notre vie quotidienne à tel point qu'ils sont devenus banals et que nous n'y prêtons parfois même plus attention.

