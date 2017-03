Afrique de l'Ouest: Projet de construction du pont de Rosso - La BAD accorde un prêt de plus de 26 milliards de francs CFA

Le Ministre de l'économie, des finances et du plan Amadou Ba et le directeur général du bureau régional de développement et de prestation des services pour l'Afrique de l'Ouest de la Banque africaine de développement, ont procédé hier, mercredi 15 mars, à la signature de l'accord de prêt de financement du projet de construction du pont de Rosso pour un montant de 26,7 milliards de francs Cfa. D'un coût global de plus de 57 milliards de francs Cfa, ce projet va grandement améliorer les conditions de transport des personnes et des biens entre le Sénégal et la Mauritanie.

Pour réaliser le projet de construction du pont de Rosso, la banque africaine de développement (Bad) a accordé au gouvernement du Sénégal un prêt de financement d'un montant de 26,7 milliards de francs Cfa. La cérémonie de signature de cet accord de financement s'est déroulée hier, mercredi 15 mars, dans les locaux du ministère de l'économie, des finances et du plan.

D'un coût global de 57 milliards 482 millions de francs Cfa, ce projet constitue une réponse favorable à une vieille doléance des populations du Sénégal et de la Mauritanie, en particulier celles riveraines du fleuve Sénégal.

« Cette infrastructure moderne répondant aux normes et standards internationaux, va grandement améliorer les conditions de transport des personnes et des biens entre le Sénégal et la Mauritanie avec un effet direct sur le relèvement du niveau des échanges économiques entre les deux pays », a indiqué Amadou Ba .

Selon lui, ce pont de Rosso constitue en outre, un chainon essentiel sur le corridor transafricain Lagos-Dakar-Nouakchott-Tanger- Caire. C'est donc un choix politique fort des deux Etats qui vise à renforcer l'intégration et la coopération en Afrique.

Par ailleurs, il déclare que l'aménagement des routes de raccordement au pont et des aires de parking d'une part et d'autre part , la construction de marchés de voiries urbaines , de pistes rurales connexes et la réhabilitation des infrastructures socio économiques de base dans la zone du projet, vont fortement améliorer les conditions de vie ainsi que l'accès des populations aux services sociaux de base.

« La construction du pont devrait ainsi offrir un moyen sécurisé pour le transport et le transit des personnes et des marchandises tout en réduisant les délais d'attente et les charges d'exploitation inhérents à la traversée du fleuve Sénégal par le bac », a-t-il ajouté.

Avec ce nouveau financement au profit de l'Etat du Sénégal, le Ministre informe que la Bad porte le volume de ses engagements en cours d'exécution dans le secteur public sénégalais à plus de 387 milliards 685 millions de francs Cfa. Ce qui, selon lui, traduit l'option prise par la Bad d'intervenir dans les secteurs porteurs de croissance de notre économie et pour lesquels le Pse accorde une importance particulière.