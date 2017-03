Angola: Benguela - La Casa-CE recrute des délégués de liste à Ganda

Fait partie du plan stratégique de la campagne de mobilisation de citoyens électeurs, entendre, voir et partager ses préoccupations, des visites de contrôle et une assistance aux communes, des rencontres avec la société civile, des conférences, des actes politiques de masse, en suivant les directives supérieures.

"D'où une plus grande acceptation du fait que les structures de base et intermédiaires sont déployées dans les communes de Babaera, Ebanga, Casseque et Chicuma", a-t-il dit.

«La plus grande partie de l'électorat de Ganda est composée par des jeunes qui se retrouvent dans les politiques de la Casa-Ce, d'où la participation au processus d'actualisation de données et du nouveau enregistrement, encourageant les gens à affluer aux postes de registre électoral.

Copyright © 2017 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

