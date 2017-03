Angola: Benguela - La CASA-CE aligne la stratégie électorale

Benguela — Le président de la Convergence Ample de Salut d'Angola - Coalition électorale (CASA-CE), Abel Chivukuvuku a déclaré vendredi, dans la province de Benguela, que cette force politique avait le devoir de contribuer de manière décisive à l'avènement du changement et de garantir aux Angolais une nouvelle posture gouvernementale.

Intervenant à la 1ère réunion du Conseil Consultatif national de la CASA-CE, il a souligné le patriotisme, la compétence et l'honnêteté comme une base essentielle de cette nouvelle posture de gouvernance.

Le nouveau programme gouvernemental de la coalition, a-t-il dit, concerne la réalisation de l'Angola et la viabilité de la vie des Angolais.

Le politicien croit que les hypothèses pour la bonne gouvernance devraient être claires, simples et réalisables pour former une société qui promeut la liberté, l'ordre, la légalité, la stabilité, la compétence, la rigueur et la lutte contre la corruption.

La 1ère réunion du Conseil consultatif national de la coalition, à laquelle ont participé 50 délégués, a cherché à approfondir l'entente sur les aspirations de différents segments de l'électorat, à évaluer les plans et programmes et à définir la structure et les institutions de précampagne.

En ce qui concerne la réunion, Abel Chivukuvuku a rappelé que le premier congrès, tenu en 2013, avait adopté le principe de la campagne permanente, avec une stratégie basée sur la croissance, la transformation, la consolidation, l'affirmation et la préparation des élections, mis en œuvre entre 2013 et 2016, avec des résultats différents.