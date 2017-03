Afrique de l'Ouest: Reporters des frontieres - Vers un réseau des journalistes africains specialisés sur des questions migratoires

Pour mieux cerner la question sur les problèmes migratoires, l'institut Panos Afrique de l'ouest (IPAO) a mené pendant trois ans (2014-2016) un projet intitulé "reporters des frontières". A cet effet, les résultats ont été rendus publics hier, mercredi 15 mars. L'objectif général était de promouvoir une information équilibrée, professionnelle et citoyenne, pour une meilleure gestion des flux migratoires en Afrique de l'ouest. A l'issue du projet, trois approches ont été dégagées pour que les journalistes maîtrisent beaucoup mieux la question : «le renforcement des capacités des journalistes et des médias africains ; favoriser le débat public sur les questions liées aux migrations ; soutenir la coopération et le transfert d'expérience et d'expertise entre médias et journalistes africains».

Au bout de 3 ans d'activités l'IPAO a rendu public ses résultats, et il en ressort entre autres, selon Madame Diana Senghor, directrice de Institut panos Afrique de l'Ouest «que les médias peuvent rendre centrale la question des migrations, occultée et/ou mal traitée, dans le débat public et dans l'espace public, politiques migratoires internationales, régionales ou nationales. Celles-ci sont souvent inexistants, incohérentes, contradictoires et leur élaboration peu participative, ne prenant pas en compte les droits humains des migrants au regard des législations nationales et des conventions internationales ou régionales ».

Mieux, selon elle «les médias peuvent mettre les questions migratoires dans l'espace public en interrogeant l'élaboration des politiques migratoires et en veillant au respect et à la promotion des droits des migrants, en suscitant une gouvernance démocratique ». Sur ce, Diana Senghor pense qu'« ils peuvent dénoncer les violations des droits, en relevant les insuffisances et les contradictions des politiques migratoires, en faisant jouer les dynamiques régionales favorables à l'amélioration et au respect des lois et règlements relatifs à la libre circulation des biens et des personnes».

Et d'ajouter : «divers intervenants du champ des migrations ignorent ou sous-estiment le rôle des médias». Poursuivant son propos elle déclare que «IPAO s'est ainsi engagé dans un projet à deux dimensions pour corriger les manquements. D'une part, il s'agit de renforcer les capacités des journalistes afin de les amener à traiter davantage et mieux les questions migratoires. Et d'autre part, IPAO s'est employé à améliorer les aptitudes des organisations de la société civile afin qu'elles utilisent davantage et mieux les outils de communication et les médias ».

NGONE NDOYE : PRESIDENTE DES FEMMES ENFANTS, MIGRATION ET DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRES (FEMIDEC) : «IL EST TRES NORMAL QUE LES JEUNES TENTENT L'IMMIGRATION»

«Nos pays ont été pillés par les pays occidentaux. Ils nous ont pris toutes les ressources naturelles de telle sorte qu'il ne reste plus rien dans nos pays. Il est très normal que les jeunes empruntent le chemin de l'immigration pour retrouver les ressources que nous ont pris ses pays occidentaux. Ils ont détruit des pays comme la Lybie qui était un pays d'accueil et de réservoir des migrants. A partir de ce moment, si les jeunes ne trouvent pas de l'emploi chez eux, ils sont obligés d'aller vers d'autres horizons, pour chercher de quoi vivre et faire vivre leur famille. Et si nous voulons résoudre ce problème, il faut une vraie politique d'emploi capable de résorber le nombre de jeunes en quête d'emploi. Malheureusement tell n'est pas le cas, parce que tout le monde constate qu'aujourd'hui que les entreprises africaines et particulièrement sénégalaises sont mal en point au profit des entreprises étrangères », a déclaré l'ancienne ministre sous Wade.