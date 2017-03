Cameroun: Transferts illégaux d'argent - Orange Money critiqué par experts en monnaie électronique

Le laisser-aller qui permet aux operateurs de la téléphonie mobile de s'immiscer dans le secteur financier vivrait ses derniers jours. Car des actions diverses sont menées pour mettre fin à cette dérive qui pourrait être préjudiciable à la souveraineté de l'Etat du Cameroun.

«Dans aucun pays sérieux, on laisse faire n'importe qui en matière de manipulation des devises. Et surtout de transferts électroniques d'argent vers les autres pays. Ici au Cameroun, Orange et Mtn devraient utiliser leurs licence pour se déployer uniquement dans le cadre des technologies de télécommunication et mettre leur service au profit des établissements financiers dument agrées par l'Etat.» Telle est l'observation de M.Taghakou, ingénieur du génie civil et expert en organisation. Il est loin d'être le seul à articuler cette contestation. Basée à Douala, cet entrepreneur engagé dans l'exploration des nouvelles voies de développement durable met en garde contre les dérives qui pourraient survenir de l'usage des options Orange Money et Mtn Mobile Money pour les transferts d'argent en interne comme à l'international. Il salue la mesure observée par l'Union monétaire Ouest Africain (Umoa) en Côte d'ivoire, au Mali et au Sénégal en limitant des mesures de transferts d'argent activées respectivement contre Orange Money en Côte d'Ivoire et Orange Finance Money au Sénégal. D'où une interpellation en direction de la Commission bancaire de l'Afrique Centrale (Cobac) afin qu'elle apporte des clarifications pou ce qui concerne lesdites manipulations en Afrique centrale, notamment au Cameroun, au Tchad, au Gabon, en Guinée Equatorial, au Congo-Brazzaville et en République centrafricaine.

Regard vers la Cobac

«La monnaie, y compris la monnaie électronique, fait partie des instruments de souveraineté d'un Etat. Nous avons soumis des propositions auprès des autorités compétentes afin que cessent cette dérive engendrée par certaines entreprises, notamment des operateurs de téléphonie mobiles que sont Mtn et Orange. La loi est claire et formelle et nul ne peut se soustraire à ses exigences », analyse notre source. Elle propose une grande implication des pouvoirs publics à travers la délivrance des agréments aux nationaux ou travers le réseau de la Cameroon postal services, Campost, en matière de transferts d'argent et de paiements électroniques. Cette mesure à prendre par le ministère des Finances ou la Cobac pourrait rassurer ceux qui redoutent d'être escroquées ou flouer grâce aux mécanismes déployés par Orange Money et Mtn Mobile Money.