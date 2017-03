Afrique: Communiqué final de la visite d'amitié et de travail de SM le Roi en République de Côte d'Ivoire

Abidjan — Voici le texte intégral du communiqué final de la visite d'amitié et de travail effectuée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en République de Côte d'Ivoire :

"A l'invitation de Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, a effectué une visite d'amitié et de travail en République de Côte d'Ivoire du 24 au 27 février 2017.

Lors de cette visite, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara et Sa Majesté le Roi Mohammed VI ont eu des entretiens en tête à tête et élargis, au cours desquels ils ont évoqué les questions nationales, bilatérales et internationales, dans une atmosphère empreinte de cordialité et de compréhension mutuelle.

Se félicitant du niveau de la coopération entre leurs deux pays, qui compte déjà à son actif 143 Accords, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara et Sa Majesté le Roi Mohammed VI ont souligné la nécessité de la mise en œuvre de ces Accords, pour le développement de leurs pays et le bien-être de leurs populations. A cet effet, ils ont appelé à la réunion régulière, sous la présidence des Ministres des Affaires Étrangères, du Comité chargé du Mécanisme formel de suivi et de mise en œuvre des Accords.

Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara et Sa Majesté le Roi Mohammed VI se sont également félicités de la tenue de la Deuxième Session du Groupe d'impulsion Economique Maroc-Côte d'Ivoire, pour un véritable partenariat stratégique entre les acteurs des secteurs public et privé des deux pays, issu de l'Accord de Partenariat Stratégique et Économique signé le 21 janvier 2015 à Marrakech.

Les gouvernements des deux pays vont s'atteler à mettre en œuvre les recommandations issues de cette deuxième session, qui s'inscrivent en droite ligne dans la vision commune des deux chefs de l'État d'ériger la coopération bilatérale entre les deux pays en un véritable modèle de coopération Sud-Sud pour l'ensemble de l'Afrique.

A l'issue de cette Deuxième Session, quatorze (14) conventions sectorielles ont été signées entre les partenaires économiques des deux pays, afin de donner un contenu concret à ce partenariat stratégique par la réalisation de projets dans les secteurs suivants : "construction et habitat social", "infrastructure, transport et logistique", "banque et finances", "économie sociale, solidaire et artisanat", "santé", "économie numérique" et "industrie".

La visite de SM le Roi Mohammed VI a été l'occasion de constater l'état d'avancement des projets en cours et les sites devant abriter des projets de coopération à réaliser à court terme.

SM le Roi Mohammed VI et son Excellence M. Alassane Ouattara se sont félicités de l'état d'avancement des projets structurants en cours de réalisation, et plus particulièrement les travaux de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody.

SM le Roi Mohammed VI a également inauguré des projets dont le financement est assuré par la Fondation Mohammed VI.

Son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, a traduit la reconnaissance du Gouvernement et du peuple ivoirien à SM le Roi Mohammed VI, pour l'inestimable contribution du Royaume à l'émergence de la Côte d'Ivoire, le Maroc étant l'un des principaux investisseurs en Côte d'Ivoire.

Son Excellence M. Alassane Ouattara a également fait part à son illustre Hôte des progrès réalisés par la Côte d'Ivoire dans les domaines de la démocratie, de la lutte contre la pauvreté et contre le terrorisme.

Son Excellence M. Alassane Ouattara a, par ailleurs, salué le retour du Maroc à l'Union Africaine, en insistant sur le rôle déterminant que le Royaume va jouer au sein de sa famille institutionnelle, et ce, plus particulièrement dans la consolidation de la paix et de la sécurité dans les sous-régions de l'Afrique du Nord et de l'Ouest, ainsi que dans le reste de l'Afrique.

Ce retour affiche clairement la volonté et la détermination du Roi du Maroc d'engager une coopération Sud-Sud et de participer pleinement ainsi au développement du continent comme en témoigne le projet de pipeline Maroc-Nigeria, qui traversera les pays Ouest-africains, notamment la Côte d'Ivoire et dont les retombées bénéficieront non seulement à l'ensemble de ces pays, mais aussi et surtout à l'ensemble de leurs populations.

Pour sa part, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a salué le soutien de la Côte d'Ivoire au retour du Maroc à l'Union Africaine, et s'est engagé à soutenir la candidature de la Côte d'Ivoire comme membre non-permanent au Conseil de Sécurité pour les années 2018-2019.

Les deux Chefs d'Etat ont réitéré leur volonté de voir une Afrique plus solidaire et unie, capable de lutter efficacement et victorieusement contre les nouvelles formes de criminalité, en l'occurrence le terrorisme, la cybercriminalité, la piraterie maritime et le trafic de drogue, tout en exhortant la communauté internationale à s'unir pour enrayer définitivement ces fléaux.

Concernant les conflits en Afrique, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Excellence le Président Alassane Ouattara prônent des solutions politiques durables et inclusives aux crises que connait le continent.

A cet égard, le Roi Mohammed VI s'est réjoui du rôle déterminant que Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara ne cesse de jouer pour le règlement pacifique de ces conflits comme l'a toujours préconisé Feu le Président Félix Houphouet-Boigny.

Au terme de sa visite, Sa Majesté Mohammed VI a exprimé à Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, au gouvernement et au Peuple ivoiriens, Sa profonde gratitude et Ses sincères remerciements pour l'accueil particulièrement chaleureux, empreint de fraternité et de solidarité, ainsi que pour l'hospitalité et les précieuses marques d'attention dont lui-même et sa délégation ont été l'objet.

Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, a invité Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à effectuer une visite d'amitié et de travail au Maroc, à une date qui sera fixée par voie diplomatique. Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara a accepté avec plaisir cette invitation".