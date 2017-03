Afrique: Développement de la Cinematographie - Macky exhorte les acteurs à perséverer dans la créativité

Pour finir, Macky Sall a réitéré ses félicitations aux réalisateurs, producteurs et cinéastes sénégalais qui se sont vus honorés lors du Fespaco dernier. Il s'agit d'Alain Gomis, qui a décroché l'Etalon d' Or du Yennenga et le prix du meilleur son, d'Ousmane William Mbaye, prix du meilleur documentaire, et Abdou Lahad Wone qui s'est quant à lui vu attribué le prix de la meilleure série télé.

Le Président de la République, Macky Sall, qui a décrété 2017 année de la Culture, a renouvelé tout le soutien de l'Etat au monde de la culture lors du conseil des ministres d'hier, mercredi 15 mars. Il a ainsi exhorté « l'ensemble de la communauté cinématographique nationale à persévérer dans la créativité et l'innovation, en vue de faire du renouveau du cinéma sénégalais, un pilier majeur du développement de l'industrie culturelle au Sénégal et en Afrique ».

