Cameroun: Plan directeur d'industrialisation - La phase d'imprégnation lancée

Après la conception du document, les administrations prennent connaissance de son contenu qui propose la restructuration du paysage industriel.

Le Cameroun vient de se doter de son Plan directeur d'industrialisation (PDI). Cet instrument qui est en fait une sorte de boussole de l'action gouvernementale, va aider le pays à s'industrialiser et ainsi être émergent à l'horizon 2035. Pour y arriver, des filières porteuses ont été identifiées et devraient être restructurées afin de porter la croissance économique à un taux à deux chiffres. Il s'agit, pour commencer, des trois sanctuaires industriels nationaux à savoir : l'agro-industrie, l'énergie et le numérique.

Cinq autres piliers viennent à la rescousse de la relance industrielle : les filières foret/bois, textile/confection/cuir, mines/métallurgie/sidérurgie. On compte également les secteurs des hydrocarbures/pétrochimie/raffinage, ainsi que la chimie/pharmacie. Tous ces secteurs devraient s'appuyer sur deux domaines, socles de l'émergence. Il s'agit des infrastructures et du financement. C'est pour s'imprégner de cet outil et de son opérationnalisation qu'un atelier réunissant les experts de différentes administrations s'est tenu hier à l'immeuble-siège de la Société nationale d'investissement SNI à Yaoundé. La rencontre présidée par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Ernest Gbwaboubou, avait pour principal objectif de familiariser les participants sur les axes d'orientation stratégiques du PDI. Selon le Minmidt, cet outil est en phase avec les cinq grandes priorités du Groupe de la Banque africaine de développement.

A savoir : « Eclairer l'Afrique et lui fournir de l'électricité, nourrir l'Afrique, Intégrer l'Afrique, industrialiser l'Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains ». Il ajoute qu'il est principalement question de faire du Cameroun, l'usine de la nouvelle Afrique. Les priorités sont notamment la transformation des ressources naturelles, l'émergence des entreprises camerounaises afin de conquérir le leadership sur l'Afrique centrale. Il est aussi question de conquérir des parts de marché significatives et substantielles sur le continent africain.