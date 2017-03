Cameroun: Série - Dieudonné Evou Mekou, spécialiste des questions d'endettement

Dans un contexte de rareté des ressources, le vice-gouverneur de la BEAC saura conseiller les Etats de la sous-région sur les emprunts extérieurs.

Les rentrées de devises des pays membres de la CEMAC se réduisent considérablement depuis que les cours du baril de pétrole brut ont commencé à baisser sur le marché international en 2014. Pourtant, ces Etats doivent trouver des ressources pour financer la réalisation de leurs projets de développement respectifs. Faut-il recourir à l'endettement ? Si oui, quelles sont les précautions à prendre et les pièges à éviter ? La gestion de la politique d'endettement et de la dette, c'est ce à quoi s'est attelé pendant 11 ans, le nouveau vice-gouverneur de la BEAC. Dieudonné Evou Mekou, directeur général de la Caisse autonome d'amortissement (CAA) du Cameroun de 2005 à 2016, est depuis le 6 février dernier, le N°2 de la Banque centrale des six pays de la CEMAC. Son expérience au niveau national (Cameroun) profitera certainement aux autres Etats de la sous-région.

Une expertise de plus qui arrive au bon moment. Né le 1er février 1961 à Mvomeka'a dans la région du Sud-Cameroun (56 ans), le vice-gouverneur de la BEAC est titulaire d'une licence en droit public obtenue en 1985 à l'Université de Yaoundé et est diplômé de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (ENAM) en 1987. Administrateur civil principal hors hiérarchie de classe exceptionnelle, Dieudonné Evou Mekou a suivi une formation en management des risques bancaires au Centre d'études financières économiques et bancaires de l'Agence française développement (AFD) à Marseille en France. Sa carrière professionnelle démarre à l'ex-ministère du Développement industriel et commercial. Il a par la suite exercé, de 1991 à 2000, entre autres au secrétariat général des services du Premier ministre, au sein de la division des affaires économiques, techniques et financières comme attaché, puis comme chargé de mission, au sein de la division des affaires économiques et financières du suivi des activités du ministère du Tourisme, du ministère du Développement industriel, ainsi que du ministère de l'Economie et des Finances. En 2000, Dieudonné Evou Mekou est nommé administrateur directeur général adjoint du Crédit Lyonnais Cameroun, poste qu'il a occupé avant de rejoindre la CAA.