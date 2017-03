Afrique: Lutte contre le SIDA - La nouvelle approche de Synergies africaines

Les leaders socio-professionnels seront formés du 21 au 23 mars à Bafoussam, dans le cadre de son programme dénommé « Mon pari pour 2030 ».

Ce n'est pas un programme comme ceux menés jusqu'ici par Synergies africaines contre le Sida et les souffrances, une initiative de la première dame du Cameroun, Chantal Biya. Il s'agit cette fois de l'intensification de toutes les campagnes et autres opérations de sensibilisation menées jusqu'à présent. C'est Jean Stéphane Biatcha, secrétaire exécutif de Synergies africaines, qui le fait savoir. Face aux hommes des médias hier en mi-journée à Yaoundé, il s'est voulu très clair. « Mon pari pour 2030 », dont la deuxième phase de lancement a lieu le 21 mars prochain à Bafoussam dans la région de l'Ouest, est consacré à former, à la lutte contre le Sida, des responsables d'associations féminines et d'Ong.

Des points focaux Vih des municipalités et des acteurs du secteur informel : les conducteurs de mototaxis, détenteurs de « call-box » et autres seront également outillés pour barrer la route à l'évolution du sida. Les commerçants et cadres d'entreprises ne seront pas en reste. Ils seront 100 leaders socio-professionnels au total à être encadrés à Bafoussam. Pendant trois jours, ces participants recevront des connaissances sur les infections sexuellement transmissibles (Ist), le VIH/Sida, la communication pour le changement de comportements, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le sida. Des experts nationaux et internationaux mobilisés par Synergies africaines à cet effet, leur permettront de servir de relais et d'animer les cellules de lutte contre le Sida dans leurs milieux associatifs et professionnels.

Question de toucher le plus grand nombre de personnes et de mieux tordre le cou à la pandémie du sida. « Mon pari pour 2030 » s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies de juin 2016, pour accélérer la riposte et mettre fin à l'épidémie du Sida d'ici 2030. Il a pour objectif d'intensifier la sensibilisation contre le Sida en élargissant et en densifiant les catégories-cibles. Bafoussam est la deuxième phase de lancement de ce programme, après Douala où 125 personnes avaient reçu les mêmes enseignements du 27 au 29 septembre 2016. Ensuite ce sera le tour de Bertoua dans la région de l'Est. Au terme de la phase pilote, plus de 300 points focaux seront formés, plus de 100 000 tests de dépistage réalisés, entre autres ambitions du programme.