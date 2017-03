Cameroun: Le nouveau visage du travail manuel

La discipline ne se limite plus à la propreté et intègre une dimension plus artistique.

Lycée bilingue de Kolleré-Garoua. La propreté et l'ordre sont de mise, ce jeudi. Il est 13h environ. Un groupe d'élèves vient de boucler une heure de travail manuel. La grande cour plantée de miniers attire par son allure douillette. Les places publiques soigneusement aménagées au sein de l'établissement accueillent, durant les heures de récréation, pas mal d'élèves. Ici et là, des pancartes aux messages forts interpellatifs : « gardons notre établissement propre », entre autres. Des espaces verts bordés de fleurs ornent les entrées des bâtiments. Dans les bureaux du bloc administratif, ce sont les dessins d'art, des tableaux, des images sculptées d'animaux et autres qui retiennent l'attention.

Ces ornements sont en fait la matérialisation des travaux manuels réalisés par les élèves dudit établissement. Comme dans ce lycée, des établissements publics accordent au travail une place de choix, pour raviver chez les élèves, le goût de la création. « Le travail manuel a pris un autre visage depuis quelques années. Les élèves ont désormais l'occasion de s'affirmer par leurs compétences individuelles », soutient Babigné Henoc, coordonnateur des Activités post et peri-scolaires (APPS) au lycée bilingue de Kolléré. Pour Hassana Hamadjam, proviseur du lycée classique et moderne de Garoua, cette discipline mérite d'être enseignée par les professionnels. L'établissement dont il a la charge regorge d'ailleurs en son sein, une surface agraire aux fins expérimentales.