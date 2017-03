Sénégal: Sortie du nouvel album de Marcel Salem - «Les charognards», pour dire halte à l'injustice

Pour un homme comme lui, qui a erré dans les rues, qui s'est retrouvé paysan, qui a roulé sa bosse un peu partout... Pour un homme comme lui, qui dit avoir vécu l'enfer de la pauvreté, disons que la musique a été un remède. Marcel Salem, natif de Mont-Rolland dans la région de Thiès, a choisi la musique, et le reggae en particulier, pour porter dit-il, «la voix des sans voix». «J'essaie de me libérer pour sortir de ma souffrance», a-t-il expliqué alors que sa musique « favorite», si on peut le dire de cette manière, est entre le jazz et le blues.

Hier, mercredi 15 mars, c'est son dernier album, «Les charognards», sorti le 6 décembre dernier en France, qu'il présentait au Centre culturel Blaise Senghor, comme un cri d'indignation à l'égard des gouvernants africains. Marcel Salem, dans cet opus de 12 titres, dénonce les «systèmes dynastiques du Père-Fils-Pouvoir, et pointe du doigt l'injustice envers les populations pauvres d'Afrique ».

«Carroy 44 », le premier album de Marcel Salem, remonte à 2006, autrement dit à une dizaine d'années. Dans cette composition de l'artiste qui vit en ce moment en France, les « textes sont écrits à l'encre d'une double ferveur chrétienne et rurale». Marcel Salem qui y rend hommage aux tirailleurs sénégalais, s'adresse aux nouvelles générations et appelle au retour à la terre quand on sait que lui-même est issu d'une famille de paysans.

Le second album de Marcel Salem, « Africa Vigilance », composé « sous la fraîcheur d'un baobab», et sorti en 2008, se nourrit quant à lui de tradition africaine. La «douceur de la kora se mêle au cri d'alarme de Salem qui pleure un continent malade, dénonce l'hypocrisie des dirigeants et la culture de la haine ».

Marcel Salem, qui n'a pourtant parlé qu'à l'âge de sept ans, fait aujourd'hui du reggae sa source d'inspiration, ce qui lui permet de s'adresser à ces peuples «opprimés ». Le reggaeman va aussi profiter de son séjour au Sénégal pour animer des concerts à Dakar, à Thiès et à Saly Portudal.