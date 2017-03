Ile Maurice: Rose-Belle - Écologie et économie font bon ménage au marché

Le professeur Ramjeawon estime que ce projet est très viable et pourrait servir d'exemple au pays. «Rose-Belle bénéficie d'une très bonne pluviométrie et nous n'utilisons qu'un sixième de la surface de son toit son toit pour récupérer l'eau de pluie. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec la totalité du toit. Cette eau pourrait être revendue», ajoute-t-il.

Au coût de Rs 1,7 million, ce projet a été financé par le MID Fund et a bénéficié du soutien de l'université de Maurice, notamment du département de génie civile sous la supervision des professeurs Deejaysing Jogee et Toolseeram Ramjeawon.

Initié en 2015, le projet de récupération d'eau de pluie passe en mode actif au marché James Burty David, à Rose-Belle. «Cette eau n'est pas potable mais servira aux opérations de nettoyage du marché, pour les toilettes et l'arrosage, entre autres», explique Ruben Pillay Munien, Chief Health Inspector au conseil de district et initiateur du projet.

Les derniers essais ont été concluants et dès cette semaine, le projet de récupération d'eau de pluie de cette importante agglomération du Sud est une réalité. Cette initiative du conseil de district de Grand-Port vise à rendre le marché de Rose-Belle autonome pour ses besoins en eau non potable. Il veut aussi réduire les dépenses relatives aux factures d'eau dans le district.

