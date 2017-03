Afrique: Tirage au sort CM U20 en Corée du Sud - Le Sénégal avec l'Equateur des Etats-Unis et l'Arabie Saoudite

Troisième à la Can U20, la Guinée est dans la poule A qui semble être la poule de la mort. Les juniors du Sily vont retrouver la Corée du Sud, le pays organisateur, mais aussi l'Argentine et l'Angleterre. C'est le cas également pour la Zambie, championne d'Afrique en titre, qui hérite d'une poule C assez relevée en compagnie du Portugal, de l'Iran et du Costa Rica. Quant à l'Afrique du Sud, elle fera face dans le groupe D au Japon, à l'Italie et à l'Uruguay. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes seront en huitième de finale.

Le tirage au sort des groupes de la Coupe du monde des moins de 20 ans, qui se jouera du 20 mai au 11 juin prochains a été effectué hier, mercredi matin à Suwon. Il place le Sénégal des moins de 20 ans dans le groupe F jugé abordable et composé de l'Équateur des Etats-unis et de l'Arabie Saoudite. vice-champion d'Afrique à la Ca, U20, le Sénégal abordera son deuxième mondial, après sa place de quart de finaliste lors de la précédente édition en 2015 en Nouvelle -Zélande.

